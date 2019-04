Les compensations CO2 des vols ont été multipliées par six au premier trimestre

(Belga) Sur les 33 millions de personnes qui ont fréquenté un des aéroports de Belgique en 2018, à peine 1.500 ont pensé à compenser les émissions CO2 leur(s) vol(s). En 2019, les compensations CO2 ont toutefois été multipliées par six au premier trimestre, rapporte Le Soir samedi, citant les chiffres de Greentripper.

Les trois premiers mois de 2019, Greentripper, l'outil belge de référence en compensation CO2, filiale de l'ONG CO2logic, a enregistré quasi autant de passagers qui ont compensé les émissions de leurs vols que durant toute l'année 2018. Sur le premier trimestre 2019, ils sont déjà 450 à avoir compensé les émissions CO2 de leurs voyages. "C'est six fois plus que pendant le premier trimestre de 2018", signale Anne Robertz pour Greentripper, plateforme qui propose un calculateur agréé qui permet de déterminer le poids environnemental de chaque vol (données statistiques moyennes qui ne tiennent pas compte du nombre de passagers à bord ni du type d'appareil). De toutes les compagnies aériennes évaluées, la low cost Ryanair offre le moyen le plus simple de participer à la compensation dans sa procédure commerciale. (Belga)