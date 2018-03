Les conséquences de la grève de jeudi dans les transports et l'éducation

Transports, écoles: à la veille de la journée de mobilisation des cheminots et des fonctionnaires jeudi, où plus de 140 manifestations sont prévues dans toute la France, voici un tour d'horizon des effets attendus de la grève.

Dans les transports

- Côté rail:

Selon le PDG de la SNCF Guillaume Pepy, 40% des TGV circuleront, ainsi que 25% des Intercités, 50% des TER et 30% des trains en Ile-de-France.

Les premiers effets de la grève devraient se faire sentir dès 19H00 mercredi et la circulation des trains sera perturbée jusqu'à 8H00 vendredi matin.

En région parisienne, la RATP anticipe quant à elle un trafic "quasi normal" dans le métro, les bus et les trams. Pour la partie du RER opérée par la RATP, trois trains sur quatre sont prévus en moyenne aussi bien sur le RER A que sur le RER B, soit "deux trains sur trois en heure de pointe et trafic quasi normal en heures creuses", précise la régie. Sur le RER B, un changement de train sera nécessaire à Gare du Nord pour accéder à la zone SNCF.

- Dans les airs:

Selon la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), 30% des vols au départ et à l'arrivée des aéroports de Roissy, Orly et Beauvais seront annulés.

Il revient aux compagnies aériennes de déterminer quels vols seront touchés par ces annulations, précise la DGAC.

Air France prévoit d'assurer 75% de ses vols moyen-courriers au départ et à destination de Roissy et 60% des court-courriers à Orly et des liaisons transversales province.

En revanche, la totalité des vols long-courriers sont maintenus, selon la compagnie.

Dans les écoles

Le premier syndicat des enseignants du primaire, le Snuipp-FSU, s'attend à un professeur sur quatre en grève dans les écoles maternelles et primaires, avec de fortes disparités d'un endroit à l'autre (par exemple 20% de grévistes prévus en Dordogne et plus de 50% à Paris et en Seine-Saint-Denis).

Plus de 10% des écoles seront fermées dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Paris ou encore en Seine-Maritime, selon le syndicat.

"C'est un peu en-deça de ce qu'on avait espéré", a déclaré Francette Popineau, à la tête du syndicat.

Parmi les raisons de la grogne, la carte scolaire (avec les baisses d'effectifs dans les écoles rurales), mais surtout le statut des fonctionnaires et le pouvoir d'achat.

Dans les collèges et lycées, les professeurs ne sont pas tenus de se déclarer à l'avance. "On découvrira le taux de grévistes en milieu de matinée" jeudi, a indiqué Valérie Sipahimalani, secrétaire générale du Snes-FSU.

Le ministère de l'Education ne communique pas de prévisions pour les taux de grévistes.

Autres secteurs

Parmi les services publics qui seront ou pourront être perturbés, figurent aussi ceux relevant des compétences des communes ou des départements, comme les crèches, les bibliothèques. Les inspecteurs du permis de conduire seront aussi mobilisés, selon FO, et des magistrats à l'appel du Syndicat de la magistrature. A France Télévisions, la CGT appelle aussi à la grève.