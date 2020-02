Les démocrates américains veulent responsabiliser l'industrie plastique pour ses déchets

Une proposition de loi au Congrès américain vise à rendre les producteurs de plastique responsables de leurs déchets, une nouvelle approche qui dépasse le débat consistant à blâmer les consommateurs qui ne recyclent pas ou jettent leurs pailles dans la rue.

Le texte a été présenté mardi par des démocrates et n'a donc pas de chance d'être adopté à court terme, dans un Congrès contrôlé à moitié par les républicains. Mais il témoigne d'un changement de paradigme pour la gestion des déchets et pourrait montrer la voie pour un avenir proche, en cas d'alternance à Washington après les élections de novembre.

Le sénateur qui porte la proposition, Tom Udall, dit à l'AFP que cela pourrait servir de modèle "quand nous aurons un exécutif et un Sénat plus réceptifs".

"L'industrie plastique a réussi à convaincre tout le monde qu'il suffisait de mettre une corbeille de recyclage dans un coin", poursuit-il. "Il faut changer entièrement le modèle industriel".

Les producteurs seraient obligés de collecter et recycler leurs déchets, selon ce texte, et un réseau national de consigne à 10 cents pour les contenants plastiques serait créé. Les plastiques à usage unique seraient progressivement interdits, en commençant par les sacs et les récipients en polystyrène.

Et la construction de nouvelles usines plastiques serait gelée pendant trois ans au plus.

L'industrie emploie un million de personnes aux Etats-Unis et génère 400 milliards de dollars de ventes par an.

Pendant des décennies, les industriels ont encouragé les villes et les consommateurs à trier et utiliser des poubelles bleues.

Mais les Etats-Unis ne recyclent qu'environ 8% de leurs déchets plastiques chaque année. Trente-deux millions de tonnes finissent dans des décharges, incinérées ou envoyées à l'étranger pour être retransformées et recyclées.

Au niveau mondial, 90,5% des 6,3 milliards de tonnes de plastique produites entre les débuts du plastique, dans les années 1950, et 2015, n'ont pas été recyclés.

- Problème climatique -

La proposition démocrate déplacerait la responsabilité du recyclage des pouvoirs publics vers les industriels, qui auraient à créer des programmes de collecte, de tri et de recyclage.

Ils ne pourraient plus exporter les déchets plastiques vers les pays moins développés qui aujourd'hui les traitent.

L'objectif le plus ambitieux est de geler la production de plastique, alors que le secteur pétrolier voit cette matière comme une opportunité de croissance pour les prochaines décennies.

La production de plastique doit tripler d'ici 2050, et représenter 20% de la consommation mondiale de pétrole, selon une estimation du World Economic Forum. Ce qui en fait également un sujet central de la lutte contre le changement climatique.

Selon un rapport du Center for International Environment Law, la production et l'incinération de plastique a généré 850 millions de tonnes de gaz à effet de serre, l'équivalent de 189 centrales au charbon.

Mark Spalding, directeur général de l'Ocean Foundation, dit à l'AFP que le texte est le fruit d'années de mobilisation, de boycottages et d'interdictions dans diverses juridictions de sacs en plastique ou de pailles.

Cela témoigne d'une nouvelle approche déjà adoptée par l'Union européenne pour l'interdiction des plastiques à usage unique d'ici 2021.

La Plastics Industry Association, dont un bras politique finance en majorité des candidats républicains aux élections, a de son côté dénoncé une initiative "qui vise plus à faire les gros titres qu'à trouver des solutions", selon le président de la fédération, Tony Radoszewski, qui rappelle que le secteur emploie près d'un million de personnes dans le pays.