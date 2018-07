Les députés britanniques approuvent l'extension de l'aéroport d'Heathrow

(Belga) Les députés britanniques ont approuvé lundi soir la construction d'une troisième piste à l'aéroport londonien d'Heathrow, le premier d'Europe en termes de passagers, à l'issue d'un âpre débat qui pourrait désormais se poursuivre devant les tribunaux.

Le projet a été adopté par 415 voix contre 119. Le gouvernement avait imposé aux députés du Parti conservateur, profondément divisé sur la question, de soutenir le projet. La consigne avait entraîné jeudi la démission du secrétaire d'Etat au Commerce international, Greg Hands. Le projet avait suscité d'importantes oppositions auprès de la société civile comme de compagnies aériennes, les uns craignant les nuisances sonores et la pollution supplémentaire engendrées par l'augmentation du trafic aérien, les autres s'inquiétant des implications financières du projet. Dans un communiqué, Greenpeace a d'ores et déjà annoncé son intention de contester en justice cette décision. "Le Parlement a approuvé l'extension d'Heathrow sans la moindre idée de combien cela coûtera", a déploré Willie Walsh, le directeur exécutif d'IAG, la maison mère de British Airways. "Nous n'avons aucune confiance dans la capacité de la direction de l'aéroport à mener à bien ce projet tout en maintenant des charges aéroportuaires au même niveau". Il a fait part de sa volonté de saisir sur la question l'Autorité britannique de l'aviation civile. Selon le ministre des Transports Chris Grayling, la construction de la troisième piste devrait être achevée d'ici à la fin 2025, et sera financée par le secteur privé. Le chantier, d'un montant estimé à 14 milliards de livres (15,9 milliards d'euros), doit permettre la création de 114.000 emplois d'ici à 2030. Avec plus de 75 millions de voyageurs accueillis chaque année, l'aéroport d'Heathrow est le premier d'Europe en termes de voyageurs. Il accueille actuellement plus de 80 compagnies aériennes desservant plus de 200 destinations.