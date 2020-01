Les derniers trains du samedi soir menacés par des travaux sur le réseau ferré

(Belga) Infrabel, la société gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, souhaite fermer l'ensemble du réseau belge chaque dimanche, de 01h00 à 05h00, à partir du mois de décembre, afin d'y réaliser des travaux, rapporte De Tijd vendredi soir sur son site internet. Les derniers trains du samedi soir et les premiers du dimanche matin sont dès lors menacés par cette mesure.

Le quotidien économique et financier renvoie vers le Document de référence du réseau 2021 que l'entreprise a publié sur son site internet. D'après l'organisation de navetteurs TreinTramBus, ce plan aura un lourd impact sur l'offre de trains le samedi soir et le dimanche matin. "La SNCB devra supprimer totalement ou partiellement ses trains qui atteignent leur point d'arrivée après 01h00 dans la nuit du samedi au dimanche ou qui démarrent avant 05h00 le dimanche matin", prédit son président Stefan Stynen. Selon Infrabel, le système présente "l'avantage de la clarté" pour ses clients. "Ils savent bien en avance quelle capacité de voie est disponible et laquelle ne l'est pas." Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire souhaite consulter la SNCB pour affiner certains aspects et limiter au maximum l'impact sur le trafic des trains. (Belga)