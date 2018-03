Les Diwan Awards ont couronné 12 lauréats exemplaires pour les jeunes

(Belga) La 6e cérémonie des Diwan Awards portée par l'ASBL Divercity a eu lieu vendredi soir à Brussels Expo. Les 12 lauréats issus de la diversité se sont distingués par leurs parcours professionnels et leur engagement citoyen et sont érigés en figures exemplaires pour la jeune génération. L'organisation a par ailleurs attribué le prix Citoyenneté à Walter Benjamin, pour le message de paix qu'il a porté après avoir été victime des attentats du 22 mars 2016, et à son sauveur Hassan Elouafi, pour son action exemplaire.

Les 36 nominés de cette année ont été soutenus par 21.451 votes au total. L'ASBL Medina Bouraza a remporté le prix de la catégorie Associations pour ses activités culturelles et de soutien scolaire développées en marge de son caractère sportif centré sur la pratique du futsal (sport apparenté au football). Rihab Hajjaji a été élue Femme de l'année. Gestionnaire de projet chez IBM, elle a fondé l'association PEP! , qui vise à améliorer la situation de jeunes défavorisés via le coaching. Fouad El Idrissi a lui été élu architecte de l'année, la gynécologue Sarah Daman Saidi s'est distinguée dans la catégorie Médecine/Santé et Jamilla Akif dans celle des Avocats/Magistrats. Le festival Labelle Hip Hop a remporté le trophée Art & Culture. Le chercheur Lahcen El Hiki a été récompensé dans la catégorie Ingénieurs et Hassan Makhloufi, senior manager chez Axa responsable du département expertises après sinistre, dans celle du Management. Moucine Snoussi a été récompensé dans la catégorie Starter pour son fond d'investissement destiné à des projets orientés vers l'intelligence artificielle et la robotique. L'initiative Brussels Play for Peace a décroché le prix Sports. Saloua Berdai, professeure et chercheuse spécialisée dans la démence des personnes âgées issues de l'immigration, a été élue enseignante de l'année. Le prix du jury est quant à lui revenu à l'Académie de Quartier Molenbeek, une initiative citoyenne qui vise à s'investir dans la vie sociale et à porter les préoccupations locales au niveau politique. Cette année, 250 jeunes issus de toutes les régions du pays seront mis en relation avec les 201 nominés et lauréats des différentes éditions des Diwan Awards. L'objectif est de créer un soutien concret entre les talents accomplis et ceux en devenir. (Belga)