Les émissions de CO2 ont DÉPASSÉ leur niveau d'avant l'épidémie de coronavirus

(c) AFP

Après un déclin historique l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19, les émissions de CO2 du secteur de l'énergie ont déjà fortement rebondi, met en garde l'Agence internationale de l'énergie (AIE) mardi.

"Après avoir atteint un point bas en avril, les émissions mondiales ont rebondi fortement et sont passées au-dessus de leur niveau de 2019 en décembre", souligne l'AIE (Agence internationale de l'énergie). Les émissions du secteur énergétique étaient ainsi en décembre dernier 2% - ou 60 millions de tonnes - supérieures à leur niveau de décembre 2019.

Un sérieux avertissement sur le fait que n'avons pas fait assez pour accélérer la transition vers les énergies propres à travers le monde

"Le rebond des émissions de CO2 dans le monde à la fin de l'année dernière représente un sérieux avertissement sur le fait que n'avons pas fait assez pour accélérer la transition vers les énergies propres à travers le monde", a prévenu le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol. "Si le rebond économique attendu cette année se confirme - et en l'absence de changement politique majeur parmi les plus grandes économies de la planète - alors les émissions mondiales vont probablement augmenter en 2021", a-t-il souligné.

Les émissions de l'énergie ont dans l'ensemble reculé de 5,8% l'an dernier, soit presque 2 milliards de tonnes de CO2, la plus forte baisse de l'histoire de l'humanité, selon les derniers chiffres de l'AIE contenus dans un rapport spécial. L'AIE avait précédemment évoqué une baisse encore plus forte, de l'ordre de 7%. La baisse a été causée pour l'essentiel par une moindre utilisation du pétrole pour le transport routier et l'aviation.

"Avec la reprise des voyages et des activités économiques, la consommation de pétrole et ses émissions associées repartent à la hausse", indique l'AIE. Le chiffre global pour 2020 masque par ailleurs une forte disparité selon les pays: les émissions de la Chine ont progressé de 0,8% en 2020 avec une reprise rapide de l'activité, tandis qu'elles baissaient de 10% aux Etats-Unis.