Les Etats-Unis toujours les plus grands vendeurs d'armes

(Belga) Les vingt-cinq plus grands fabricants d'armes au monde ont vu leur chiffre d'affaires augmenter de 8,5% au cours de l'année écoulée, selon le dernier rapport du Stockholm International Peace Research Institute (Sipri). Le premier pays exportateur reste les Etats-Unis.

Les dépenses en matériel de défense ont continué à augmenter l'an dernier. Les vingt-cinq plus grandes entreprises de défense ont enregistré en 2019 un chiffre d'affaires de 361 milliards de dollars (pas loin de 300 milliards d'euros). Parmi ces entreprises figurent douze sociétés américaines pesant pour 61% du chiffres d'affaires mondial. Les cinq plus grands fabricants US, à savoir Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics, ont engrangé pour 166 milliards de ventes. La Chine occupe la deuxième place du podium, avec 16% du commerce mondial d'armes, devant la Russie (3,9%). En raison de sanctions consécutives à la guerre en Ukraine et l'annexion de la Crimée, les exportations d'armes en provenance de Russie sont limitées. De plus, vu la situation économique, le pays a décidé de ralentir la modernisation de l'Armée rouge. Les six plus grands fabricants européens comptent, ensemble, pour 18% du négoce mondial d'armes. Le plus grand d'entre eux, l'allemand Rheinmetall, a vu ses ventes progresser de 4% à 3,9 milliards de dollars (3,2 milliards d'euros) l'an dernier. (Belga)