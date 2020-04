Les familles des victimes à bord avec Kobe Bryant poursuivent la compagnie d'hélicoptère

(Belga) Près de trois mois après le décès de la légende du basket ball américain Kobe Bryant dans un accident d'hélicoptère, tuant aussi sa fille Gianna et sept autres personnes, deux familles des victimes poursuivent en justice les sociétés qui opéraient l'appareil.

Des plaintes pour mort injustifiée ont été déposées dimanche auprès du tribunal du comté de Los Angeles. Les familles plaignantes, Altobelli et Mauser, dénoncent la négligence des société Island Express Holding Corp. et Island Express Helicopters, causant l'accident de l'hélicoptère près de Calabasas le 26 janvier. L'appareil s'est écrasé par temps brumeux contre une colline, au nord-ouest de Los Angeles. John Altobelli, son épouse Keri et leurs enfants Alyssa sont décédés dans le crash. La plainte a été déposée au nom des deux enfants survivants. Matthew Mauser, dont l'épouse Christina a été tuée dans l'accident, a aussi entamé des poursuites avec ses trois enfants. Ces victimes ont péri en même temps que le basketteur retraité Kobe Bryant (41), quintuple champion NBA et joueur emblématique des Lakers. Un avocat de la défense pour Island Express a refusé de commenter l'affaire judiciaire. (Belga)