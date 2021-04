Les grands hôtels de Nice et Cannes s'apprêtent à rouvrir

Le célèbre hôtel Negresco à Nice a annoncé mercredi sa réouverture le 6 mai après une période de six mois d'inactivité liée aux restrictions sanitaires, et sur la Croisette à Cannes, le Majestic et le Martinez se préparent aussi à accueillir de nouveau des clients.

"L'hôtel sera rouvert à 100% au niveau des 102 chambres et des 26 suites", a précisé mercredi à l'AFP le Negresco qui n'avait jamais été fermé aussi longtemps, sauf pour des travaux en 2010, et qui a indiqué avoir déjà des réservations pour le mois de mai. Les six mois de fermeture ont permis de peaufiner le protocole sanitaire et réfléchir au renouveau de l'hôtel, employeur de 145 salariés maison, et dont l'excentrique propriétaire Jeanne Augier était décédée à 96 ans en 2019.

Sous administration judiciaire pendant près de huit ans, l'hôtel est depuis janvier 2021 dans le giron d'un fonds de dotation créé en son temps par Mme Augier et qui a vocation à devenir une fondation pour perpétuer sa volonté de conserver le caractère français de la propriété de l'hôtel et de son concept.

Les chambres, toutes différentes, sont meublées selon différentes époques, style napoléonien, Renaissance, contemporain, etc et l'hôtel est l'un des rares cinq étoiles à pratiquer un forfait "accueil animaux" pour amener son chien ou son chat, Mme Augier, sans enfant, étant restée très attachée jusqu'à son décès à ses petits chiens, Lilou et Lili.

A Cannes, "les annonces du gouvernement ont suscité un vent d'optimiste dans les rangs de l'hôtel Barrière Le Majestic Cannes" et "si tout se passe bien, le palace cannois pourrait en effet accueillir à nouveau sa clientèle", selon un communiqué du groupe Barrière.

L'hôtel Martinez, le plus grand de la Croisette, ouvrira, lui, dès le 7 mai, selon un communiqué de l'établissement qui a précisé à l'AFP avoir déjà des réservations pour le Festival international de cinéma, décalé cette année au mois de juillet, du 6 au 17.

En revanche, le mythique hôtel Carlton va rester fermé pour des travaux prévus de longue date jusqu'en 2023 et le mobilier, --lustres, fauteuils, lits et quelques oeuvres d'art mais pas de vaisselle--, doit être vendu lors d'enchères organisées en ligne par la maison Aguttes du 10 au 26 mai.