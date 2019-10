Les grands magasins américains Macy's renoncent à vendre de la fourrure

La chaîne américaine de grands magasins Macy’s a annoncé lundi qu'elle allait cesser de vendre de la vraie fourrure à partir de début 2021 dans tous ses établissements, accédant ainsi à une demande de plus en plus pressante d'associations de protection des animaux.

"Cela inclut toutes les marques propres à Macy's et Bloomingdale's, ainsi que tous les articles vendus par les marques partenaires", a précisé l'entreprise dans un communiqué.

"Depuis deux ans, nous observons de près les tendances des consommateurs et des marques, nous écoutons nos clients et nous cherchons des alternatives à la fourrure", a justifié le PDG Jeff Gennette, soulignant avoir aussi rencontré régulièrement des associations de défense des animaux.

"Les marques propres à Macy's ne proposaient déjà plus de fourrure. Etendre cette pratique à l'ensemble de l'entreprise est, de façon naturelle, la prochaine étape", a-t-il souligné.

Le groupe assure que les fashionistas n'ont pas à s'inquiéter, puisqu'il continuera à "offrir des fausses fourrures alternatives de grande qualité et à la mode".

De plus en plus de grands noms de la haute couture renoncent aussi à la fourrure, à l'image du premier groupe de luxe italien, Prada, qui a annoncé en mai qu'il n'utiliserait plus de fourrure animale dans ses collections.