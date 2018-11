Les huit lauréats "Coq de Cristal" wallons 2018 sont connus

(Belga) Les huit lauréats de l'édition 2018 du concours "Coq de Cristal" ont été dévoilés, jeudi soir, à Libramont, lors de la cérémonie annuelle de cette compétition portée par l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (APAQ-W), Accueil Champêtre en Wallonie et la Foire de Libramont. Il a pour objectif de valoriser le savoir-faire traditionnel de petites entreprises wallonnes (employant maximum 5 personnes) élaborant une gamme de produits de bouche artisanaux dans le respect de l'environnement.

Cette année, 43 entreprises agricoles wallonnes ont présenté 50 produits. Un jury composé de professionnels du secteur Horeca et des médias a évalué les produits sur base d'une épreuve de dégustation à l'aveugle selon les critères suivants : le goût (50%), la texture ou la consistance (25%), l'odeur dégagée (15%) et l'aspect visuel (10%). Les huit lauréats dans les diverses catégories sont : le vin tranquille rouge, le "Saint-Rémi 2016" de la Ferme du Chapitre (Baulers - Brabant wallon) ; les carottes de pleine terre de la Ferme Legat (Estinnes-au-Val - Hainaut) ; le fromage au lait de vache à pâte pressée mi-cuite, la "Tomme de l'Épinette" de la Ferme l'Épinette (Baugnies - Hainaut) ; le lait concentré sucré nature, "Cajeta de l'Enclus" de la Fromagerie de l'Enclus (Amougies - Hainaut) ; le gigot d'agneau de Biohérin (Lesterny - province de Luxembourg) ; le yaourt nature au lait de brebis entier (non sucré) de la Bergerie d'Acremont (Acremont - province de Luxembourg) ; le boudin blanc nature de la Maison Duterme (Leignon - province de Namur) et le contre-filet de bœuf de la Boucherie de la Ferme Martin (Naomé - province de Namur). (Belga)