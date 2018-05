Les indemnités vélo dépassent le cap des 100 millions d'euros

(Belga) En 2016, 432.068 travailleurs ont perçu une indemnité vélo de 233 euros en moyenne, pour un montant total de 100,5 millions d'euros, ce qui constitue une augmentation de 10 millions par rapport à l'année précédente et un record, ressort-il de la réponse du ministre des Finances, Johan Van Overtveldt, à une question du député CD&V Jef Van den Bergh.

En 2009, le montant total de cette indemnité vélo, accordée aux travailleurs pour leurs déplacements, en vélo, entre leur domicile et leur lieu de travail, n'atteignait que 43,6 millions d'euros. En 2016, derniers chiffres disponibles, ce montant s'élevait à 100.459.424 euros, soit plus du double. La même année, près de 36.000 entreprises ont accordé une indemnité, contre 33.735 un an plus tôt. Selon le parlementaire CD&V, cette tendance à la hausse se poursuivra dans les années à venir, le vélo devenant de plus en plus populaire pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail. (Belga)