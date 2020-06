Les inscriptions pour les formations en ligne du VDAB ont presque doublé

(Belga) Le nombre d'inscriptions à une formation en ligne du VDAB, l'équivalent flamand du Forem (Wallonie) et d'Actiris (Bruxelles), a presque doublé depuis le début de la crise du coronavirus, indique mardi l'agence flamande pour l'emploi.

Lors des cinq premiers mois de l'année, le VDAB a enregistré 93.149 inscriptions à une formation en ligne, contre 48.144 au cours de la même période en 2019. Les conséquences de la crise étaient encore visibles le mois dernier: en mai, 9.122 personnes se sont inscrites afin de suivre une telle formation, pour un total de 17.618 cours, contre 4.793 personnes et 9.257 cours en mai 2019. Les cours les plus populaires sont une initiation à la comptabilité, une formation au logiciel informatique Excel et une autre en ressources humaines. (Belga)