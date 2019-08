Les livreurs Deliveroo manifestent à Paris: "Sans nous, ils n'existent pas" (vidéo)

Ils étaient une centaine à manifester à Paris. Les livreurs Deliveroo dénoncent une nouvelle grille tarifaire imposée par la plate-forme. Ce changement entraînerait une baisse des rémunérations de 30 à 50%.

Mercredi 7 août à 20h place de la République à Paris, ils étaient une centaine de livreurs Deliveroo à manifester contre les nouvelles règles de travail. L’entreprise impose une nouvelle grille qui ne comprend plus le tarif minimal. Deliveroo avait annoncé au début du mois une baisse des tarifs des courses les plus courtes et une augmentation pour les plus longues.

C’est hors de question pour certains de ces jeunes comme l’explique l’un deux: "Les courses courtes sont devenues 2 euros 70, 3 euro… Et ce n’est pas du tout favorable pour les livreurs qui travaillent dur dans des conditions très dures même s’il neige, il pleut, il fait froid ou la canicule. On est obligé de travailler. Parfois, les pneus sont crevés. Donc il y a beaucoup de difficultés sur la route." Un autre ajoute: "On fait des commandes à 4 euros 10 et on accepte. Parce que maintenant Deliveroo nous colle au restaurant. Cette commande-là, elle est à 200 mètres." De moins en moins rentables pour ces travailleurs.

Pour eux, c’est clair, l’entreprise doit les entendre: "Malheureusement, on travaille de plus en plus pour gagner moins et donc on est là pour se révolter et augmenter le prix de la commande. Faut qu’à Deliveroo ils comprennent qu’on en a assez et que les livreurs faut pas les prendre pour des chiens. A la base, si nous on n’est pas là, Deliveroo n’existe pas."