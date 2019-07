Quand Instagram rend les gens c*** : ce jeune couple ne le sait pas, mais il plonge ses pieds dans un lac toxique (photos)

Touristes en bikini, baigneurs ou couples désirant un cadre romantique : un lac artificiel pollué aux couleurs rappelant celles d'un paradis tropical est récemment devenu un aimant pour des visiteurs à la recherche du selfie parfait dans les "Maldives" sibériennes.

Depuis peu, ce lac est devenu un phénomène sur Instagram avec son eau d'un bleu cristallin éclatant. Et pourtant, il ne s'agit pas d'un vrai lac, mais d'une décharge de la centrale à charbon CHPP-5 de Novossibirsk. La cuvette creusée contient des cendres: des sels (oxydes) de calcium et d'autres oxydes métalliques rejetés par l'usine. Elle s'est remplie d'eau de pluie et c'est la dilution de ces composants dans l'eau qui lui ont donné sa couleur bleue.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Attirant en apparence, mais dangereux si on y met les pieds (et à fortiori si on y boit la tasse). En effet, ces substances rendent cette eau très irritante pour la peau. Alexeï Cherenkov est l'un des premiers à avoir popularisé ce site, avec cette photo sur laquelle on le voit encagoulé sur une bouée en forme de licorne blanche.







Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Il peut en témoigner : cette photo lui a valu une irritation cutanée sur les pieds. "Je ne conseille à personne de goûter cette eau", ajoute-t-il.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.





Malgré la présence de panneaux avertissant de la dangerosité du site, celui-ci est de plus en plus visité. Comment expliquer cela ? Selon Alexeï, c'est pour la beauté du lieu, tout simplement. "Notre ville est grise et c'est l'un des seuls beaux endroits." Ekaterina Aksioutina est photographe. Elle y a amené des clients pour la même raison. C'était leur mariage et comme "c'était une date importante pour leur relation, ils m'ont demandé une session de photos ici".







Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



"Personne n'était venu pour se baigner ou toucher l'eau car nous savons que c'est dangereux", rassure-t-elle. Selon Alexei, l'absence de surveillance explique aussi la présence de visiteurs, dont certains "font même des barbecues" sur place.







Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.



L'endroit a désormais sa propre page Instagram. Au vu de cet engouement, l'entreprise chargée de la gestion de la centrale, Siberian Generating Company, a rappelé sur son site internet qu'il s'agissait d'"une zone industrielle, pas d'une réserve naturelle ou d'un parc aquatique". Elle a recommandé aux badauds de ne pas s'y baigner et de n'utiliser en aucun cas cette eau pour arroser leurs plantes. Une porte-parole de la société a assuré à l'AFP que l'eau n'était "pas toxique", mais comportait un haut niveau d'acidité. De plus, "le fond de la décharge est argileux et si vous y tombez, il est difficile d'en sortir", a-t-elle ajouté.







Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.