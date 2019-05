Les manifestants écologistes encerclent l'assemblée générale de Volkswagen

Des militants écologistes tiennent une bannière "plus de temps pour les profits" lors d'une manifestation contre le géant automobile allemand Volkswagen (VW), qui tenait son assemblée générale annuelJohn MACDOUGALL

Une centaine de manifestants écologistes ont accueilli mardi matin les actionnaires de Volkswagen, réunis en assemblée générale à Berlin, dénonçant l'impact du géant allemand de l'automobile sur le climat et la pollution de l'air.

"Venez voir la scène de crime ! Peut-être que vous en êtes aussi responsables", ont lancé quelques militants au mégaphone aux actionnaires débarquant de leur navette sur le parvis du plus gros centre de congrès de Berlin.

En début de matinée, les manifestants arrivés à vélo s'étaient couchés au sol pour un "die-in", au milieu de pneus et jantes de voitures éparpillés, derrière un faux cordon de police barré de la mention "scène de crime climatique".

"Volkswagen représente pour moi l'avidité immorale du capitalisme", a confié à l'AFP Clara Marisa Mayer, militante de 18 ans du mouvement "Fridays for future" ("les vendredi pour l'avenir"), qui compte prendre la parole lors de l'assemblée générale.

"Cette pièce est remplie d'hommes blancs de plus de 50 ans (...) Je viens leur rappeler qu'ils sont en train d'escroquer leurs propres enfants. Je veux qu'ils regardent leurs propres petits-enfants dans les yeux et leur disent: 'j'ai vendu ton avenir'", poursuit la jeune femme.

Aux côtés des adolescents de Fridays for Future figuraient des militants des associations écologistes "Extinction rebellion" ou "Robin des bois", arborant des pancartes "Bus et train plutôt que SUV", "démantelons les groupes automobiles", "plus de temps pour les profits" ou "les actionnaires de Volkswagen marchent sur des cadavres".

Des manifestations semblables avaient déjà cerné l'assemblée générale du chimiste Bayer fin avril, fustigeant aussi bien les risques pour la santé de l'herbicide au glyphosate que les ravages des néonicotinoïdes sur les abeilles.

Une semaine plus tard, le 3 mai, l'une des chefs de file de "Fridays for Future" en Allemagne s'emparait du micro face aux actionnaires de l'énergéticien RWE pour exiger une sortie accélérée du charbon.