Les marchés européens accaparés par l'incertitude politico-économique

Les marchés européens ont fini en ordre dispersé vendredi, en conclusion d'une semaine accaparée par les incertitudes économiques en lien avec la deuxième vague de Covid-19 et l'imminence de l'élection américaine.

L'EuroStoxx 50, composé des plus grosses valeurs européennes, a fini quasiment à l'équilibre (-0,06%) sur la séance de vendredi mais a perdu 7,52% sur la semaine, sa plus forte chute depuis mars.

Cependant l'Europe a mieux résisté que les marchés américains, où l'indice Nasdaq baissait de plus de 3% vendredi, après la clôture européenne.

"La semaine a été brutale pour les marchés actions", apeurés par la nouvelle mise à l'arrêt de certains pans de l'activité économique en réponse à la deuxième vague de la pandémie, résume David Madden, analyste pour CMC Markets.

"Maintenant, les investisseurs se préparent au choc de mesures sanitaires plus strictes tandis que les élus américains n'ont pas trouvé de compromis sur un plan de soutien à l'économie", observe M. Madden.

Plusieurs statistiques positives aux États-Unis et en zone euro n'ont pas suffi à redonner du baume au cœur au marché, à quatre jours du scrutin américain.

Aux Etats-Unis, la confiance des consommateurs américains a atteint en octobre son plus haut niveau depuis le début de la pandémie. Quant aux revenus et dépenses des ménages, ils ont augmenté plus qu'attendu en septembre.

L'économie européenne a elle affiché un rebond plus fort que prévu durant l'été, après la récession historique du printemps.

Mais les nouvelles restrictions sanitaires dans de nombreux pays de la zone euro, même si elles sont moins brutales qu'en mars, font peser un risque de freinage.

"Une rechute du PIB au quatrième trimestre en Europe est désormais inévitable après des statistiques étonnamment résilientes au troisième trimestre", prévient Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.

LA TECHNOLOGIE PLOMBEE PAR APPLE

La publication d'Apple, qui a vu a son chiffre d'affaires reculer de près de 30% en rythme annuel en Chine, a jeté un froid sur le secteur technologique en Europe : STMicroelectronics a perdu 1,47%; Worldline a lâché 2,36%; à Francfort, Dialog a cédé 1,15%.