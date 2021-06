Les marchés mondiaux optimistes avant la Fed

Les Bourses mondiales ont dans leur ensemble clôturé dans le vert lundi à la veille du début d'une réunion de la Banque centrale américaine (Fed).

Après des plus hauts atteints dans la matinée à Paris, Londres et Francfort, l'Europe a terminé sur une note plutôt positive. Paris a fini en hausse de 0,24%, Londres de 0,18% et Milan de 0,16%. Seule Francfort a terminé en légère baisse de 0,13%.

A la Bourse de New York, le Nasdaq (+0,74%) et le S&P 500 (+0,18%) ont atteint des records, portés par les géants technologiques américains Apple, Amazon, Facebook, Alphabet et Microsoft, tandis que le Dow Jones a reculé de 0,68%.

Les investisseurs ont les yeux tournés vers l'ouverture de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale, qui se tiendra mardi et mercredi.

Si l'inflation sera au coeur des débats, il en faudra plus pour décider la Fed à réduire son soutien à l'économie, à commencer par une amélioration plus nette du côté de l'emploi.

"On pense que la Fed commencera à préparer les marchés à une politique monétaire plus restrictive", qui n'arrivera pas avant septembre, selon Daniel Larrouturou, gérant actions chez Dôm Finance.

Les consommateurs américains anticipent par ailleurs que les prix vont continuer à grimper aux Etats-Unis dans l'année à venir, selon un indice de la Fed mesurant leurs attentes quant à l'inflation, qui a grimpé en mai à un plus haut historique.

Les taux sur le marché obligataire s'appréciaient nettement. Le rendement du bon du Trésor américain à 10 ans était ainsi de 1,50% vers 20H40 GMT.

Les loisirs en berne

Les valeurs du tourisme et de l'hôtellerie-restauration sont restées dans le rouge à Londres. Le groupe de transport aérien IAG a chuté de 4,17% à 194,72 pence, Intercontinental Hotels a cédé 1,60% à 5038,00 pence, le voyagiste TUI a reculé de 2,30% à 411,90 pence et Restaurant Group a lâché 4,34% à 123,40 pence.

Le Premier ministre britannique a annoncé lundi, après la clôture, repousser de quatre semaines la levée des dernières restrictions instaurées en Angleterre, en raison d'une poussée de cas liée au variant Delta, initialement apparu en Inde.

Les pétrolières carburent

Les titres liés aux matières premières profitaient de la forte hausse des cours du brut, qui ont entamé la semaine sur de nouveaux records grâce au redémarrage anticipé de la demande. TotalEnergies a gagné 1,38% à 40,89 euros, CGG est monté de 4,22% à 0,99 euro.

A Londres, Royal Dutch Shell a gagné 2,50% à 1.393,60 pence et BP 1,88% à 330,40 pence.

Musk fait monter Tesla et le bitcoin

Elon Musk, le patron du fabricant américain de véhicules électriques Tesla (+1,28% à 617,69 dollars) a indiqué dimanche que l'entreprise accepterait de nouveau les paiements en bitcoins quand la devise virtuelle serait moins polluante.

Dans le sillage de cette annonce, le cours du bitcoin a bondi ce week-end. Lundi, vers 20H40 GMT, il montait de 1,25% à 39.750,40 dollars.

Les renouvelables montent à Francfort

Le groupe en partie dédié aux énergies renouvelables Siemens Energy (+4,26% à 25,43 euros) et le fabricant d'éoliennes Nordex (+7,57% à 18,18 euros) ont profité de l'élan politique dans la lutte contre le réchauffement climatique insufflé ce week-end lors du G7.

Teamviewer bondit

A Francfort, le titre Teamviewer, logiciel de gestion d'ordinateur à distance, est monté de 5,85% à 32,39 euros après l'annonce d'un partenariat avec le géant des progiciels SAP (+1,34% à 119,92 euros).

Du côté du pétrole et de l'euro

Les prix du pétrole ont abandonné une partie de leurs gains après avoir touché des niveaux inédits en plus de deux ans.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août a gagné 0,24% à 72,86 dollars à Londres après être monté jusqu'à 73,64 dollars, un plus haut depuis mai 2019.

A New York, le baril de WTI pour le mois de juillet a cédé de 0,04% à 70,88 dollars. Il a atteint jusqu'à 71,78 dollars, une première depuis octobre 2018.

L'euro se reprenait légèrement face au billet vert (+0,07% à 1,2118 dollar pour un euro).