Les officiers qui avaient fait un pas de côté ont repris leurs fonctions

(Belga) Les quatre hauts gradés de la Défense qui avaient fait un pas de côté, étant donné leur potentielle implication dans la non transmission d'une information sur les F-16 à leur ministre de tutelle, ont repris leurs fonctions, a indiqué vendredi un porte-parole de la Défense.

La Défense s'est retrouvée au coeur d'une tempête médiatico-politique fin mars après des fuites selon lesquelles les avions de chasse F-16 pourraient voler plus longtemps que présupposé. Cette information n'était toutefois pas remontée jusqu'au ministre Steven Vandeput (N-VA). Les généraux Frederik Vansina et Luc Roelandts ainsi que les colonels Harold Van Pee et Peter Letten, potentiellement impliqués dans la non transmission de l'information, avaient renoncé provisoirement à exercer leurs fonctions dans l'attente de deux audits chargés de faire la lumière sur le processus de remplacement des F-16. Comme les audits sont désormais terminés, les officiers ont repris leurs fonctions. Cela s'est fait de manière volontaire et en concertation avec la hiérarchie, a souligné le porte-parole de la Défense. Les études demandées à l'Inspection générale de l'armée et au comité d'audit fédéral seront présentées ce vendredi en commission de la Défense à la Chambre. (Belga)