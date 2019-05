Les passionnés de 2 CV ont rendez-vous dans le Cher

Les amoureux de la 2CV sont réunis jusqu'à samedi à Saint-Amand-Montrond (Cher) pour célébrer une voiture qui est pour eux "plus une philosophie qu'un moyen de locomotion".

Sur les 3.000 2CV présentes a cette réunion annuelle, nombre d'entre elles arborent cet avertissement sur la vitre arrière, destiné aux automobilistes au volant de voitures plus rapides et plus confortables mais "ordinaires".

"On n'est pas là pour se montrer, on est là pour s'amuser" a expliqué à l'AFP Jean Lapra, président de l'association "Cher Deuch 19", et organisateur de ce rassemblement annuel. Environ 200 clubs de propriétaires de 2CV existent en France.

Depuis mercredi, un jury détermine les meilleures restaurations, les plus rares, les plus originales.

Parmi les 5.000 participants et les 5.000 visiteurs quotidiens, les discussions tournent autour des portes qui s'ouvrent à l'envers (dites "suicide") sur le modèle AZAM de 1963 ou encore sur le style des phares rectangulaires par rapport aux phares ronds.

La 2CV, construite par Citroën juste après la Deuxième Guerre mondiale, a été la première voiture populaire en France. Cinq millions d'exemplaires ont été vendus entre 1949 et 1990.

Une 2CV "ordinaire" mais en bon état vaut aujourd'hui plus de 10.000 euros.