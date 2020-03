La pandémie de coronavirus progresse inexorablement, plus de 6.000 morts

Le bilan de la pandémie de coronavirus a dépassé les 6.000 morts dimanche, notamment à cause d'un bond des cas en Espagne, tandis que les confinements de populations et les fermetures de frontières se multiplient à travers le monde.

Au total, 6.036 personnes sont officiellement décédées du Covid-19 - sans doute beaucoup plus en réalité - pour 159.844 cas recensés dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vers 13H30 GMT.

La Chine reste le pays avec le plus grand nombre de morts (3.199), mais c'est désormais en Europe que l'épidémie progresse rapidement, avec 1.907 décès dont 1.441 en Italie et 288 en Espagne, pays les plus touchés du continent.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Europe, qui voit ses systèmes de santé mis à rude épreuve, est "l'épicentre" de la maladie.

L'Union européenne a instauré des limitations pour les exportations d'équipement médical de protection, sauf "autorisation explicite des gouvernements de l'UE".

Ces dernières 24 heures, l'Espagne a enregistré 2.000 nouveaux cas et une centaine de décès supplémentaires. Deuxième pays le plus touché d'Europe (7.753 cas, 288 morts), elle a été particulièrement radicale: confinement de la population et état d'alerte pour 15 jours.

Séville et d'autres villes ont annulé les célèbres processions de la semaine sainte début avril.

- Progression inexorable -

Personne ne semble à l'abri de la progression inexorable de la pandémie. Le président américain Donald Trump, après sa récente rencontre avec deux personnes testées depuis positives, a dû être testé: résultat négatif.

Face au ralentissement de plus en plus marqué de l'économie mondiale, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a exhorté les gouvernements de la planète à travailler ensemble pour empêcher une récession.

Mais devant la progression de la pandémie, fermetures, restrictions de déplacements et annulations d'événements continuaient d'être annoncées en cascade, la plupart des pays cherchant à se protéger en s'isolant toujours plus.

L'Allemagne va ainsi fermer partiellement, à partir de lundi matin, ses frontières avec la France, la Suisse et l'Autriche. Seuls pourront passer les travailleurs transfrontaliers et les marchandises. La France fera de même de son côté à sa frontière allemande.

La Pologne, la République tchèque et le Danemark avaient déjà fermé leurs frontières avec leurs voisins ou introduit de fortes restrictions.

En Italie, pays le plus touché d'Europe, les autorités de Lombardie (nord) s'inquiètent sur la capacité de leur système hospitalier à absorber l'afflux de malades.

A Rome, "toutes les célébrations liturgiques de la Semaine Sainte se tiendront sans la présence physique des fidèles", selon le Vatican, de même que les audiences générales du pape jusqu'au 12 avril.

La France (4.500 cas et 91 morts) a maintenu ses élections municipales dimanche - la participation s'est effondrée de 16 points. Elle a aussi durci ses mesures: fermeture des restaurants, bars, discothèques, cinémas, écoles et universités, réduction progressive des transports longue distance (trains, bus, avions) dans les prochains jours...

L'Autriche a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes et limité les déplacements au strict nécessaire. Première destination de sports d'hiver en Europe (602 cas confirmés samedi), elle avait déjà annoncé la fermeture anticipée de ses stations de ski, comme en France et en Suisse (1.355 cas, 11 morts).

Critiqué pour son attentisme, dans un pays qui ne comptabilise officiellement que 1.140 cas dont 21 mortels, le gouvernement britannique a indiqué qu'il prévoyait de confiner les plus de 70 ans jusqu'à quatre mois et s'apprête à interdire les grands rassemblements. Le tournoi de tennis de Wimbledon pourrait en faire les frais.

- Repli -

La Grèce a signalé un quatrième décès et une centaine d'arrestations de personnes ne respectant pas les mesures anti-coronavirus.

Hors d'Europe, les mesures se durcissent également.

Les Etats-Unis, en état d'urgence depuis vendredi, ont étendu samedi l'interdiction durant 30 jours d'entrée des voyageurs en provenance d'Europe au Royaume-Uni et à l'Irlande. Les nouveaux contrôles pour les Américains rentrant d'Europe créaient le chaos dans les aéroports américains, les voyageurs partageant sur les réseaux sociaux des photos d'énormes files d'attentes de plusieurs heures, très denses, au mépris des recommandations sanitaires sur la "distanciation sociale".

Israël ferme à partir de dimanche restaurants, centres commerciaux, cafés et salles de sport, et le procès pour corruption du Premier ministre Benjamin Netanyahu a été reporté pour cause d'épidémie.

L'Iran, troisième pays le plus touché au monde, a annoncé 113 décès supplémentaires (724 morts au total, 13.938 cas). Les autorités ont demandé aux habitants d'"annuler tous leurs voyages et rester chez eux" et fermé le coeur du sanctuaire chiite de Machhad.

En Afrique, jusqu'à présent peu touchée, les fêtes de l'Indépendance ont été annulées au Sénégal (22 cas), et le Kenya a annoncé la fermeture de ses frontières.

Point de départ de l'épidémie, la Chine semble l'avoir désormais surmontée, faisant état dimanche de seulement 20 nouvelles contaminations.

- Congo, Rwanda et Seychelles -

La pandémie progresse quasiment partout ailleurs. Un premier cas a été diagnostiqué ce week-end au Congo, Rwanda, Guinée équatoriale, République centrafricaine et Seychelles.

Face à cette propagation inexorable, la Russie (45 cas, aucun décès) a fermé dimanche ses frontières terrestres avec la Norvège et la Pologne aux étrangers. Le Danemark et la Lituanie ont fermé leurs frontières, tandis que d'autres pays (Lettonie, Estonie, Monaco) adoptent des restrictions drastiques. La Norvège va fermer ses ports et aéroports.

Au Chili, tous les ports sont désormais fermés aux navires de croisière, après la mise en quarantaine de deux d'entre eux avec environ 1.300 personnes à bord.

Un autre, avec 3.700 personnes, l'est en Nouvelle-Zélande, qui a également interdit toute escale à des bateaux de croisière, jusqu'au 30 juin.

Le calendrier sportif mondial continue de se vider, les rares rencontres maintenues se déroulant pour la plupart à huis clos. Et les événements culturels sont annulés les uns après les autres, le dernier en date étant le festival marocain "Mawazine rythmes du monde", prévu du 19 au 27 juin, qui avait accueilli 2,75 millions de spectateurs en 2019 selon ses organisateurs.