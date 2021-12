Les "pierres guérisseuses": la désinformation au service d'un juteux business

Le quartz rose "puissant guérisseur des traumatismes émotionnels", des pierres "bénéfiques pour le cancer": dénuées de toute base scientifique, aux frontières de la légalité, ce type d'allégations vantant la "lithothérapie" est pourtant abondamment relayé par les réseaux sociaux et certains titres de presse.

Sur TikTok, sous le mot-clé #crystaltok, on trouve d'innombrables vidéos en anglais qui vantent pierres et cristaux censés soigner: elles cumulent plus de deux milliards de vues. Coté français, plus de 20 millions pour les vidéos #lithotherapie.

Si les croyances dans le pouvoir des pierres remontent à l'Antiquité et se retrouvent dans la plupart des cultures, le terme "lithothérapie" (du grec "lithos", pierre, et "therapeia", soin) remonte plutôt aux années 70 et la vogue ésotérique du "New Age".

Mais malgré le terme "thérapie", il n'a rien de médical.

Le verdict est sans ambiguïté: "les pierres en tant que telles n’ont pas de vertus curatives (...), elles ne font rien", explique à l'AFP Jean Claude Boulliard, chercheur à l'Institut de minéralogie (Sorbonne Université/Muséum National d’Histoire Naturelle/CNRS).

Si beaucoup de publications invitent simplement à porter un pendentif contre l'anxiété, certaines n'hésitent pas à aller très loin. "Lithothérapie : un autre façon de traiter le cancer", peut-on lire sur un site de conseils "écologiques".

- Placebo et crème de jour -

"La science n'a pas prouvé que le quartz ou les minéraux utilisés en lithothérapie produisent une énergie", tranche pourtant également Rym Ait Kaki, docteure en géosciences, directrice des études à l'Institut National de Gemmologie, qui rappelle que la "lithothérapie n'est pas une science".

Pourtant, on ne trouve pas la lithothérapie que sur les réseaux sociaux ou des sites d'ésotérisme. "Le guide de Vogue pour s’initier au pouvoir des cristaux", lisait-on sur Vogue.fr le 20 septembre.

"Lithothérapie: cinq pierres pour booster sa libido", titrait fin novembre un article de Elle.fr.

"À garder avec soi au quotidien ou à déposer dans sa poche, son sac ou encore sur la zone du chakra sacré (entre le pubis et le nombril), elles permettent de booster la libido", affirme le papier, rédigé avec une "créatrice" de "marque de lithothérapie".

Contactée, la rédaction de Elle.fr n'a pas donné suite.

Sur les réseaux comme dans les magazines, les publications sur le sujet renvoient quasi systématiquement à des sites marchands de roches, de livres, de bijoux, de cosmétiques...

"Il y a beaucoup d’argent en jeu (...) et on vend des pierres hors de prix", déplore le gémmologue Jean-Claude Boulliard.

- Légalité -

La sociologue des sciences et des croyances Romy Sauvayre relie ce succès "à une tendance générale de nos sociétés, où la médecine traditionnelle, chez une certaine partie de la population, est beaucoup moins acceptée".

Un essor aujourd'hui renforcé par "les jolies images" de bijoux à partager sur Instagram, dit-elle aussi.

Autre clé: "d’un point de vue psychosomatique et d’effet placebo, quand les gens y croient, ça marche, ils peuvent vraiment se sentir mieux", note M. Boulliard.

"On entre alors dans l’expérience particulière, qui va résonner comme une preuve, qu'on ne peut absolument pas remettre en question”, enchaîne Romy Sauvayre, qui pointe les conséquences potentiellement sérieuses pour des personnes atteintes de maladies graves qui renonceraient aux soins au profit des pierres.

Mais entre arnaque et allégations trompeuses, que dit la loi ?

Comme le souligne auprès de l'AFP Déborah Eskenazy, enseignante en droit et économie de la Santé à l'Université Paris-Saclay, une partie des allégations autour de la lithothérapie tombe probablement sous le coup du Code de la santé publique ou celui de la Consommation.

Ce que confirme la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : "toute allégation publicitaire doit pouvoir être justifiée par l'annonceur, (y compris) les propriétés prêtées aux minéraux " et "à défaut de pouvoir être prouvées scientifiquement, de telles allégations sont susceptibles d’être qualifiées de pratiques commerciales trompeuses".

"Les allégations thérapeutiques infondées (évoquant la prévention ou la guérison d'une maladie humaine) sont particulièrement lourdes de conséquence et litigieuses" et parfois "cela peut être qualifié en exercice illégal de la médecine", ajoute la DGCCRF.