Les pilotes néerlandais de Ryanair se joignent finalement au mouvement de grève de vendredi

Le syndicat de pilotes néerlandais Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) a finalement décidé d'appeler ses affiliés chez Ryanair à faire grève vendredi. Il se joint de la sorte à l'action européenne similaire qui sera menée en Belgique, en Irlande, en Suède et en Allemagne.

Plus tôt dans la journée, VNV avait indiqué ne pas encore avoir pris position en réaction à une action en référé de la compagnie aérienne à bas coûts devant la justice néerlandaise pour interdire de tels arrêts de travail durant la saison estivale. Cela fait huit mois que des négociations entre les deux parties ont lieu pour une nouvelle convention collective de travail, sans avancée significative, déplore le syndicat de pilotes, qui, à l'instar des autres organisations de travailleurs à travers l'Europe, appelle à un changement de culture au sein de l'entreprise irlandaise. Les différents syndicats mobilisés demandent tous à ce que le droit du travail national s'applique aux salariés de Ryanair et non la seule législation irlandaise. Plus tôt mercredi, VNV avait dénoncé la décision de la compagnie d'introduire une action en référé à son encontre afin de l'interdire de mener des grèves durant la saison estivale. Il s'était dit "surpris" et "furieux" de cette démarche, que le syndicat estimait prématurée étant donné qu'il n'avait pas encore annoncé de tel arrêt de travail de ses pilotes. L'organisation parle d'une "attaque" au droit du travail néerlandais. Nulle part ailleurs en Europe, la compagnie à bas coûts n'a initié une telle action judiciaire ces derniers mois, rappelait-elle. L'audience en référé aura lieu jeudi après-midi, à 15h30, à Haarlem.