Les plus hautes tours d'Europe seront prêtes pour les Jeux Olympiques de Paris

Au terme d'une longue bataille juridique avec des riverains, les tours Hermitage Plaza, les plus hautes d'Europe occidentale, seront prêtes pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024, a annoncé le promoteur franco-russe Hermitage en marge du Mipim, le marché international des professionnels de l'immobilier qui se tient cette semaine à Cannes.

Ces tours jumelles, qui seront construites à Courbevoie dans le quartier parisien de la Défense, culmineront à 320 mètres sur 85 étages pour la première et 86 étages pour la seconde. Dessinées par l'architecte britannique Norman Foster, elles dépasseront de 16 mètres la tour Shard à Londres, qui détient actuellement le record de la plus haute tour d'Europe. Elles se situeront par contre juste sous la hauteur de la Tour Eiffel (324 mètres avec son antenne), un choix délibéré du promoteur. Les deux tours parisiennes associeront entre autres des appartements de luxe, des espaces de bureaux, un hôtel 5 étoiles, un restaurant et un bar panoramique, des commerces et une galerie d'art, le tout pour un budget estimé de quelque 2,8 milliards d'euros.