Les PME restent confiantes mais éprouvent des difficultés à recruter

(Belga) Malgré les craintes de récession, la confiance des petites et moyennes entreprises (PME) reste stable mais les entreprises éprouvent de grandes difficultés à recruter le personnel recherché, selon le baromètre semestriel établi par Acerta, ETION et VKW Limburg auprès de quelque 500 PME (de six à 99 employés).

Ainsi, près d'un employeur de PME sur trois (31%) porte un regard positif sur l'avenir économique et plus de la moitié (54 %) n'est ni plus positive ni plus négative qu'en novembre 2021, lors du précédent baromètre. A peine 14% ont une vision plutôt négative de l'avenir économique proche. "Les deux premières éditions de notre baromètre de l'emploi des PME ont eu lieu en pleine crise du coronavirus en 2021. Cette troisième édition s'est déroulée dans une période d'instabilité géopolitique, d'inflation et de craintes de récession. Malgré tout, les attentes et les projets des PME n'ont pas beaucoup changé par rapport à la fin de l'année dernière, ni sur le plan économique, ni sur celui des embauches et de la pénurie de main-d'œuvre. En soi, c'est une bonne nouvelle", souligne Benoît Caufriez, expert chez Acerta. Les projets de recrutement des PME ne reflètent pas non plus de pessimisme: 42% des entreprises sondées prévoient des embauches supplémentaires dans les six prochains mois (contre 45% fin 2021) alors que 37% ne le prévoient pas. Environ une PME sur cinq (22%) ne peut pas encore dire si elle va recruter ou non. La pénurie de talents restent un réel problème puisque 82% des employeurs de PME affirment qu'il devient difficile, voire très difficile, de trouver du personnel adéquat.