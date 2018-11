Les premières élections sociales organisées dans les Chemins de fer du 3 au 7 décembre

(Belga) Pour la première fois de son histoire, les premières élections sociales seront organisées du 3 au 7 décembre dans les Chemins de fer belges. Ces élections sont prévues à la SNCB (trains), Infrabel (infrastructure) et HR Rail (administration). Au total, 561 représentants seront élus dont 287 pour la SNCB, 194 pour Infrabel et 80 pour HR Rail.

Les grands syndicats CSC-Transcom, CGSP-Cheminots, SLFP mais aussi les plus petites structures comme le SIC se présenteront lors de ces élections sociales historiques. Les organes qui entreront en ligne de compte, lors de ces élections, sont les cinq Commissions paritaires régionales, les trois Comités d'entreprise pour la prévention et la protection au travail (CPPT) des trois sociétés ferroviaires ainsi que les 88 Comités et Sous-Comités pour la prévention et la protection au travail de la SNCB et d'Infrabel. La règle ne sera en revanche pas la même pour la Commission paritaire nationale et pour les autres organes nationaux de dialogue social qui traitent la réglementation et l'information relative aux stratégies des trois entreprises. Après 2018, et tout comme à l'heure actuelle, les syndicats reconnus y désigneront les représentants du personnel sur base du nombre de leurs affiliés. Six organisations syndicales se sont portées candidates pour les premières élections sociales sur le rail. Outre les syndicats chrétien et socialiste, les autres listes ont été déposées par le libéral SLFP, le Syndicat autonome des conducteurs de train (SACT), le Syndicat Indépendant Cheminots (SIC) et le Metisp-Protect, récemment formé par des anciens de la CGSP. Un nouveau scrutin sera ensuite organisé tous les quatre ans à partir de 2024. (Belga)