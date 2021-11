Les prix des denrées alimentaires vont-ils augmenter à cause des pénuries? Voici la réponse de notre expert économique

Va-t-on vers une hausse des prix de denrées alimentaires? Pour en parler, Bruno Wattenbergh, expert économique, était l'invité d'Olivier Schoonejans sur le plateau de RTL INFO "Bienvenue".

Pourquoi y a-t-il des pénuries en ce moment ?

"Selon une récente étude publiée la semaine dernière, 3 magasins sur 4 connaissent des problèmes de livraison. Alors il y a soit des retards, soit la livraison est indéterminée ce qui veut dire que les commerçants ne savent pas quand ils seront livrés. Depuis le redémarrage de l'économie, il y a des problèmes de livraisons très ponctuels cela crée donc des pénuries dans certains secteurs".

Quels secteurs sont concernés ?

L'électroménager,

Les jouets,

Et dans l'alimentaire

"Ce sont surtout les petits et moyens détaillants qui subissent ces pénuries", précise Bruno Wattenbergh.

Les causes de ces pénuries ?

"Ces pénuries sont liées à des problèmes de production : soit les matières premières ne sont pas présentes soit elles ne sont pas suffisamment présentes en quantité. Il y a aussi eu des problèmes liés aux inondations. Mais surtout, des problèmes logistiques : les chaînes d'approvisionnement qui ont dû reprendre du jour au lendemain, et elles ne sont pas capables de s'adapter à cette forte demande, notamment pour des produits fabriqués hors UE".

Les prix vont-ils augmenter ?

"Pour l'instant, il y a 4% d'inflation donc d'augmentation des prix. C'est principalement dû à l'augmentation du prix de l'énergie. Le problème c'est que les prix du gaz et de l'électricité ont augmenté et petit à petit ça se répercute sur les emballages : carton, bois, plastique, etc. Parce que pour fabriquer ces éléments, nous avons besoin d'énergie. Donc nous avons une hausse sur tout ce qui tourne autour du produit et qui consomme de l'énergie".

Le prix des produits en tant que tel vont ils augmenter ?

"Dans ce que les téléspectateurs achètent tous les jours, il n'y a pas encore eu d'augmentation. Il y a une bonne raison: les prix des grandes surfaces sont négociés pour toute l'année. Les producteurs ont eu des augmentations mais ça ne s'est pas répercuté sur le consommateur puisque les grandes surfaces ont misé sur les prix négociés. Mais cela ne va pas durer. Au mois d'octobre, les négociations pour l'année 2022 ont commencé entre les grandes entreprises et les fabricants. Et il y a énormément de tensions et de difficultés".

Ces négociations seront déterminantes pour les prix des denrées alimentaires l'année prochaine. Actuellement, les producteurs ne font pas de marges et produisent à perte. Lors de ces négociations, les grandes surfaces et les fabricants devront se mettre d'accord pour égaliser cette charge pour que chacun soit gagnant. Pour l'instant, cela ne se répercute pas sur le consommateur directement, mais à la rentrée, "il devrait y avoir de fortes augmentations de prix", estime Bruno Wattenbergh.

Cette hausse est générale et concerne tous les pays.