Les radios s'unissent pour mieux exister sur les appareils numériques

Les radios de Lagardère News (Europe 1, Virgin, RFM), du groupe M6 (RTL, Fun Radio), de Radio France et des Indés Radios (radios indépendantes) lancent une société commune pour proposer ensemble une nouvelle plateforme d'écoute destinée aux appareils numériques.

Cette nouvelle société "ouverte à l'ensemble des acteurs radios français qui souhaiteraient la rejoindre" sera présentée à la rentrée, tout comme les modalités technologiques de cette nouvelle offre, précise un communiqué.

"Avec ce projet, nous avons à cœur de mutualiser nos forces en créant notre propre plateforme", souligne Constance Benqué, la présidente de Lagardère News.

L'idée est de créer "une interface digitale simple et gratuite permettant d'écouter l’ensemble de leurs programmes radios et contenus audios sur les différents appareils numériques", selon le communiqué.

"Dans le contexte du fort développement de l'écoute numérique en direct et à la demande sur des environnements tels que les téléphones mobiles, les assistants vocaux, les tableaux de bord numériques des véhicules, la distribution de contenus est un enjeu important pour les éditeurs", estiment les radios.

Si chaque radio dispose de sa propre application, les agrégateurs qui permettent d'écouter plusieurs stations ne sont pas gérés par les éditeurs eux-mêmes mais par des sociétés concurrentes.

Or, "l'écoute numérique connaît actuellement un essor formidable plein de promesses pour le média radio. Nous tenons à ce que nos auditeurs retrouvent dans ce nouvel univers nos lignes éditoriales et nos prescriptions qui fondent la qualité du lien de confiance entre nous", précise Sibyle Veil, la présidente de Radio France.

"Cette coopération entre les principales radios françaises est une excellente initiative, qui doit nous permettre de reprendre la main sur la diffusion numérique de nos antennes et nos contenus", souligne de son côté Régis Ravanas, directeur général du pôle audio du groupe M6.

Jean-Éric Valli, président des Indés Radios qui présidera également la nouvelle société commune estime qu'"avec le lancement de cette société commune, nous actons la puissance de notre média et l'importance d'une mobilisation collective pour offrir une expérience innovante et maîtrisée aux auditeurs".

"Belle et heureuse initiative pour vous, pour nous et pour le media radio que nous aimons et que devons plus que jamais servir tous ensemble", a salué sur Twitter le président du CSA, Roch-Olivier Maistre.