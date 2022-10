Les RYD prennent part à la "Nuit européenne sans accident"

(Belga) Les Responsible Young Drivers (RYD) seront présents ce week-end dans plusieurs boites de nuit bruxelloises et wallonnes pour la Nuit européenne sans accident . Cette année, ce sont les fêtards du Trébuchet (Ciney), du Doktor Jack (Braine-l'Alleud) et aux Francofaunes qui auront la possibilité d'être sensibilisés à l'importance de systématiquement désigner une personne responsable pour ramener l'ensemble du groupe et ainsi, diminuer le nombre d'accidents liés à l'état d'ébriété.

Dans le cadre de cette action, les jeunes qui s'engagent à reprendre le volant portent un bracelet inamovible durant toute la soirée. Lors de leur départ, ils sont invités à souffler dans un éthylotest. Ceux qui seront légalement aptes à reprendre le volant, recevront un petit cadeau. Dans le cas contraire, une alternative afin d'assurer un retour en toute sécurité sera recherchée.