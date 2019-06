Les salariés de GE à Belfort bloquent le départ d'une turbine à gaz

Environ 200 salariés de General Electric bloquaient vendredi matin le départ d'une turbine à gaz de l'usine de Belfort pour protester contre le vaste plan social qui doit toucher le site, a constaté un correspondant de l'AFP.

Dans le calme, ces salariés bloquaient depuis 7H45 à l'une des entrées du site un camion d'une trentaine de mètres transportant cette turbine à gaz d'une centaine de tonnes qui devait partir pour les Philippines.

"On a fait une AG (jeudi) où on a pris la température auprès des salariés et ils étaient prêts à durcir le ton", a expliqué à l'AFP Alexis Sesmat, délégué syndical Sud Industrie.

Les syndicats ont reçu une convocation pour le 17 juin pour le lancement de la mise en œuvre du plan social annoncé par l'industriel américain, qui envisage 1.050 suppressions d'emplois en France, dont 800 dans l'entité turbines à gaz de Belfort.

"Ce ne sont pas de bonnes bases pour des discussions. On parle de recherches d'alternatives mais on n'attend pas le résultat de ces recherches pour lancer le plan", a déploré M. Sesmat, qui souligne que les syndicats veulent faire annuler cette convocation.

Lundi, en visite à Belfort, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a appelé General Electric à "revoir sa copie" et à diminuer le nombre de suppressions d'emplois. Il a aussi proposé de soutenir financièrement une diversification du site, en particulier dans le secteur de l'aéronautique.

Une pétition en ligne lancée mercredi et intitulée "Stop au massacre de notre industrie par General Electric : 1000 emplois délocalisés hors de Belfort" recueillait vendredi matin plus de 3.300 signatures.