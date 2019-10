Les seniors de plus en plus vulnérables sur la route

(Belga) Tous les jours, 14 usagers de la route de plus de 65 ans sont tués ou blessés dans un accident en Belgique, indique mardi l'institut Vias à l'occasion de la journée nationale des personnes âgées. La part de seniors dans le nombre total de tués sur la route a "considérablement grimpé" depuis 2009, ajoute l'étude.

L'année dernière, 4.962 personnes de plus de 65 ans ont été tuées ou blessées dans un accident, soit près de 14 par jour en moyenne. Il s'agissait d'un piéton ou d'un cycliste dans près de la moitié des cas. L'institut Vias constate d'ailleurs que le nombre d'incidents impliquant des seniors a augmenté de 3% cette dernière décennie, alors que les accidents corporels ont baissé de 19%. En 2009, les plus de 65 ans représentaient un tué dans la circulation sur cinq (19%), contre plus d'un sur quatre désormais (28%). Le nombre de seniors blessés dans un accident impliquant un vélo électrique, moyen de transport de plus en plus populaire pour cette catégorie d'âge, a par ailleurs doublé (de 209 à 414) depuis 2015. L'année dernière, 53 personnes sont décédées dans la circulation par million d'habitants; chez les seniors, ce nombre était de 79", détaille encore l'étude. "Le risque élevé chez les usagers plus âgés est surtout dû à leur vulnérabilité accrue. Chez les seniors, les os se brisent plus facilement et leurs lésions guérissent moins vite." Un tiers des accidents graves impliquant un automobiliste de plus de 65 ans est causé par un problème médical: infarctus, perte de connaissance en raison d'une glycémie trop basse ou encore désorientation. (Belga)