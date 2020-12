Les stations de ski catalanes rouvrent entre "enthousiasme" et "prudence"

Skis et snowboards ont recommencé à glisser sur les pentes de la station espagnole de La Masella, qui a rouvert lundi, entre joie et incertitude alors que beaucoup d'autres domaines restent fermés en Europe.

"Je pensais qu'on ne pourrait plus skier avant deux ou trois ans, et d'ailleurs je craignais un peu la réouverture des stations. Mais comme on est lundi, je me suis dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde et j'ai décidé de monter", raconte Prisco Crespo, 60 ans.

Même en ce jour ouvré, l'appel de la neige a attiré de nombreux skieurs dans cette station située à seulement deux heures de route de Barcelone.

Le parking principal est plein et il y a la queue aux points d'information et aux remonte-pentes.

"On ne pouvait pas attendre. On a pris notre journée, on est partis à 06H00 de Barcelone et voilà, on est là pour la journée", affirme Ricard Pons, un magasinier de 29 ans.

Ces mordus de glisse ont plus de chance que les autres skieurs d'Espagne et d'Europe, où la pandémie et la peur des foules pendant les fêtes de Noël ont poussé les autorités à retarder le démarrage de la saison.

Dans les Pyrénées, seules les stations catalanes ont pu ouvrir: la France et la petite principauté d'Andorre ont repoussé la réouverture à janvier, et la région espagnole de l'Aragon n'a pas encore donné de date.

En Catalogne, la décision d'ouvrir a été prise à la dernière minute et avec beaucoup d'interrogations sur sa viabilité économique, alors que les déplacements sont très restreints le week-end en raison des mesures de lutte contre la pandémie.

"Finalement, nous avons décidé d'ouvrir car les zones de montagne dépendent du ski, nous sommes leur moteur économique. Si nous ne démarrons pas, personne ne démarre", explique à l'AFP Joaquim Alsina, directeur de l'association des stations de ski catalanes ACEM.

- 'Risque minimum' -

Pour réduire le risque de contagion, les capacités d'accueil ont été limitées, les forfaits se vendent uniquement sur internet et le masque est obligatoire lorsque l'on n'est pas en train de skier.

A La Masella, des rappels sur les distances de sécurité ont été installés dans les files d'attente pour les remonte-pentes, et les employés rappellent à l'ordre les quelques skieurs qui ne portent pas le masque.

"Les gens font du sport, ils sont à l'air libre, il n'y a pas beaucoup d'attroupements. Et avec le masque, les gants, les lunettes, ils sont très protégés. Je crois que le risque de contagion est minime", a déclaré Maite Martin, directrice commerciale de la station.

"En fait c'est surtout pendant l'après-ski, quand les gens se retrouvent et se relâchent un peu, qu'il peut y avoir un risque", ajoute la responsable.

Même si elle juge satisfaisante cette première journée d'ouverture atypique, Mme Martin préfère ne pas faire de prévisions pour cette saison très incertaine.

Début 2020, la première vague de Covid-19 en Europe avait déjà obligé les stations à fermer alors qu'il restait assez de neige pour continuer quelques semaines de plus, et cette menace n'a pas disparu.

- 'La neige c'est notre gagne-pain' -

"On va voir si on tient le coup jusqu'en mars", espère Conchi Marti Calvo, propriétaire d'un petit bar en bas de pistes, où les commandes de cafés et de sandwiches affluaient pendant la matinée.

"Toute la vallée a besoin que la station ouvre pour pouvoir travailler, sinon on perd l'hiver", ajoute cette femme de 43 ans, qui a décidé de commencer avec "prudence" et d'embaucher seulement cinq employés au lieu de onze habituellement.

Restaurants, hôtels, cours de ski... dans certaines vallées jusqu'à 70% de l'activité économique des mois d'hiver est générée par la station, selon l'association des stations catalanes.

"Ici on vit de ces six mois. Au final, la neige est notre gagne-pain", résume Kenia Leiva, une instructrice de snowboard, en se pressant pour aller donner son premiers cours depuis neuf mois.