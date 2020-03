Les supermarchés donnent 233 tonnes de nourriture aux personnes dans le besoin

(Belga) Les supermarchés donnent 233 tonnes de nourriture, ce qui représente 460.000 repas, aux personnes dans le besoin par le biais notamment des banques alimentaires, annonce jeudi soir Comeos, la fédération du commerce.

Les supermarchés belges ont l'habitude de faire don de leurs excédents aux banques alimentaires ou autres organisations sociales, relève Comeos. En cette période de crise sanitaire liée au coronavirus, qui a donné lieu à des ruées dans les grandes surfaces et à la constitution de stocks de provision par certains - alors qu'aucune pénurie de denrée ne pointait à l'horizon, ces excédents "ne sont (quasiment) plus disponibles", souligne Comeos. Le secteur de la grande distribution a tout de même tenu à faire un geste et fait don de 233 tonnes de nourriture ou 460.000 repas. Il s'agit de pâtes, lait, pommes de terre, viandes, farine, huile d'olive, légumes, boissons, chocolat et céréales. Dans les 233 tonnes sont également inclus des produits indispensables comme des détergents, du shampoing, des couches ou des mouchoirs. "Tous les supermarchés belges participent à cette initiative", précise Comeos. (Belga)