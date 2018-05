Les syndicats de pilotes de Brussels Airlines déposent un préavis de grève

(Belga) Les syndicats de la compagnie aérienne Brussels Airlines ont déposé, en front commun, un préavis de grève. Les quelque 500 pilotes de Brussels Airlines avaient jusqu'à ce vendredi pour voter et se prononcer sur les propositions de la direction. La plupart d'entre eux n'ont toutefois pas accédé à ces demandes. Ils pourraient dès lors mener des actions à partir du 11 mai.

Direction et syndicats disposent désormais de sept jours pour trouver une solution. Une action de grève pourrait donc être possible à partir du 11 mai. Si le processus devait aboutir à une telle démarche, il s'agirait seulement de la deuxième en 16 ans d'histoire pour Brussels Airlines. La seule recensée jusqu'à présent remonte à 2013, lorsque les pilotes avaient arrêté le travail durant une journée. Aux mois de janvier et février derniers, les pilotes avaient déjà mené des actions de zèle afin de se faire entendre. Celles-ci avaient occasionné des retards, quotidiennement, de quelques minutes à un quart d'heure sur des dizaines de vols. (Belga)