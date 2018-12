Les tarifs de De Lijn augmenteront légèrement à partir de février

(Belga) La société De Lijn va adapter certains de ses tarifs à partir du 1er février. Les tickets SMS et les abonnements seront revus à la hausse.

"Comme dans beaucoup d'autres secteurs, nous suivons l'évolution du coût de la vie", indique la société flamande de transports publics mercredi. "Les abonnements, les tickets SMS et les tickets d'une journée augmenteront en moyenne d'1,73%". Concrètement, un abonnement annuel Buzzy Pazz (destiné aux 12-24 ans) coûtera 212 euros à partir de février, contre 209 actuellement. Pour les 25-64 ans, un abonnement à l'année reviendra à 319 euros (contre 314), tandis que les aînés devront débourser 54 euros, soit un euro de plus, pour pouvoir voyager sur le réseau De Lijn toute l'année. Les usagers qui achètent un ticket d'une heure par SMS devront payer 2,25 euros, soit 10 cents de plus. Les tickets SMS valables une journée reviendront également plus chers, à 7,15 euros. Les autres tarifs ne changent pas. Les titres de transport numériques (m-ticket, m-card10 et m-daypass) achetés via l'application de De Lijn restent aux mêmes prix. (Belga)