Les TEC menacés de privatisation: "Si on ne veut pas travailler, le gouvernement va trouver d’autres solutions, et très vite"

Le gouvernement wallon met la pression sur les syndicats pour limiter les grèves des TEC et pour respecter le service minimum. Les ministres wallons rencontrent syndicats et direction des TECS cet après-midi. Christophe Clément suit la situation pour RTL INFO.

Le gouvernement wallon a convoqué la direction et les syndicats des TEC à 14h30, et ce alors que l’exécutif se trouve en plein conclave budgétaire. "Le ministre président fait le constat que le service minimum instauré il y a moins d’un an ne fonctionne pas. Il veut donc rappeler au groupe TEC et aux organisations syndicales leurs obligations, d’autant, que le groupe TEC reçoit une dotation publique d’un demi-million par an. Willy Borsus va donc poser un ultimatum de deux mois aux organisations syndicales, afin qu’elles s’inscrivent à nouveau dans les procédures de concertation prévues en cas de grève", explique notre journaliste sur place.



"On est au boulot, et si on ne veut pas, le gouvernement va trouver d’autres solutions"

Willy Borsus, le ministre président du gouvernement wallon, a résumé le message qu’il donnera aux organisations syndicales lors de cette réunion: "Notre message, il est vraiment limpide, dorénavant, on travaille, on est au boulot, et si on ne veut pas, si on ne vient pas, le gouvernement va trouver d’autres solutions et va le faire très vite", a-t-il expliqué, précisant les pistes: "Des solutions décrétales, ou concéder au secteur privé beaucoup plus d’exploitations. Je constate que les lignes exploitées par le secteur privé, en général, ne sont pas touchées par les mouvements de grève".