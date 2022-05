Les tests PCR de miDiagnostics désormais disponibles sur le marché

(Belga) La société basée à Louvain miDiagnostics lance officiellement la commercialisation de son test PCR ultra-rapide, annonce-t-elle lundi dans un communiqué. Le test est désormais disponible en Europe et dans d'autres pays qui acceptent le marquage CE-IVD.

Ce test PCR au Covid-19 est basé sur une technologie des puces en silicium d'imec et développé en étroite collaboration avec l'université américaine Johns Hopkins. Ces tests combinent la précision, la sensibilité et la reproductibilité d'un test PCR traditionnel, avec la rapidité d'un test antigénique. Il est particulièrement adapté dans le secteur du voyage par exemple, comme l'a montré une expérience pilote à l'aéroport de Bruxelles-National. "Après un prélèvement naso-pharyngien, l'échantillon est dissous dans une solution tampon, ajouté à un mélange de détection, chargé sur une carte PCR et traité dans un lecteur compact qui effectue un cycle de température ultra-rapide et une détection optique. Le risque de contamination est minimisé grâce à l'utilisation de cartes PCR jetables", explique miDiagnostics. "Le lancement de notre test PCR Covid-19 est une étape très importante pour miDiagnostics, car il marque la transition de l'entreprise vers une organisation commerciale", déclare Katleen Verleysen, CEO de miDiagnostics, citée dans le communiqué. L'entreprise se concentre désormais sur la mise à l'échelle et la production de suffisamment de tests pour répondre à la demande du marché ainsi que vers l'expansion du menu, en commençant par l'ajout de la grippe A/B et du VRS. (Belga)