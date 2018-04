Les travailleurs belges de Ryanair invités à ne pas se rendre au Portugal

(Belga) Le syndicat chrétien CNE appelle les travailleurs de Ryanair à ne pas se rendre mercredi au Portugal, en solidarité avec le personnel en grève dans ce pays, a-t-on appris mardi.

Le personnel de cabine de Ryanair basé au Portugal a entamé jeudi dernier une grève de trois jours non consécutifs. Les deux premières journées de grève, observées jeudi et dimanche derniers, ont entraîné l'annulation d'une vingtaine de vols par jour au Portugal, selon le syndicat. Le troisième jour de grève est prévu mercredi. "Nous appelons à la solidarité", indique la CNE. "Si Ryanair vous demande de vous rendre au Portugal, nous vous invitons à rester à votre base belge", écrit le syndicat chrétien dans un courrier envoyé à ses affiliés et dont l'agence Belga a obtenu copie. Le syndicat portugais a par ailleurs appelé lundi à un mouvement de protestation au niveau européen. "Si le mouvement devait s'élargir ce 4 avril au niveau européen, nous vous appelons à être prêts à arrêter le travail", ajoute la CNE. Au Portugal, les syndicats protestent contre la gestion de la compagnie irlandaise qui, selon eux, enfreint la législation en sanctionnant des salariés en congé maladie ou en usant de menaces envers ceux qui n'atteignent pas leurs objectifs en matière de ventes à bord. "Nos revendications sont les mêmes que celles de nos collègues portugais", conclut la CNE. (Belga)