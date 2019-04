Les travaux d'expansion du parking P3 ont commencé à Brussels Airport

(Belga) Les travaux qui visent à pratiquement doubler la capacité du parking P3 de Brussels Airport d'ici 2020 ont débuté, annoncent jeudi l'aéroport et Interparking. Les passagers devront emprunter une entrée et une sortie alternatives pour y accéder.

Le parking P3 accueille actuellement 2.400 véhicules. Après les travaux d'expansion, qui devraient être terminés à la fin de l'année 2020, il sera doté de 2.088 places supplémentaires, pour un total de quelque 10.200 emplacements répartis sur les trois parkings que compte l'aéroport. Une nouvelle section de trois étages souterrains et six étages en surface sera ainsi ajoutée au bâtiment existant. Cet aménagement vise à répondre "à la demande croissante des passagers de pouvoir disposer d'une place de stationnement à proximité du terminal", selon Brussels Airport et Interparking. Durant le chantier, 2.200 places resteront disponibles. Les passagers devront toutefois emprunter une nouvelle route, temporaire, vers les entrée et sortie alternatives. Le parking P2 adjacent restera également accessible via cette nouvelle route. Chaque année, 25,7 millions de personnes transitent par Brussels Airport. (Belga)