Les Trends Gazelles récompensent les entreprises Mertens-Mathy, Loiseau et Odoo

Les rédactions des hebdomadaires économiques Trends et Trends-Tendances ont désigné mercredi les entreprises Odoo, Loiseau et Mertens-Mathy comme lauréates wallonnes des Trends Gazelles 2021, lors d'une émission spéciale sur Canal Z. Ce prix récompense des entreprises à croissance rapide, à la fois solides et compétitives dans leur domaine et au sein de leur province.

Trois critères sont pris en compte: croissance de la valeur ajoutée sur les cinq dernières années, croissance du personnel et du cash-flow. Les entreprises sont classées en trois catégories: petites entreprises (valeur ajoutée inférieure à 1 million d'euro), moyennes entreprises (valeur ajoutée entre 1 et 5 millions d'euros) et grandes entreprises (valeur ajoutée supérieure à 5 millions d'euros). L'éditeur de logiciels Odoo l'emporte dans la catégorie des grandes entreprises wallonnes. C'est donc pour la quatrième année consécutive que la province du Brabant wallon accueille la lauréate pour la Wallonie. Lauréate en 2019 dans la catégorie des petites entreprises au niveau provincial comme régional, la société liégeoise Loiseau, active dans la déconstruction, le terrassement et le recyclage, répète sa performance cette année dans la catégorie des moyennes entreprises. Les provinces de Liège et du Hainaut dominent le classement des petites entreprises et comptent respectivement 13 et 7 représentantes sur les 20 nominées. Une mainmise qui "souligne le poids économique de ces deux bassins industriels historiques", relève le Trends-Tendance. C'est la société liégeoise Mertens-Mathy, active dans l'événementiel, qui est consacrée dans la catégorie. La société hennuyère TRBA a par ailleurs été désignée "Super Gazelle", une récompense spécifique à cette 20e édition anniversaire. C'est, pour les rédactions, l'entreprise qui a réalisé la plus importante croissance sur les 20 dernières années. En Flandre, ce sont les sociétés Galapagos, Skyhaus et Tarzan & Jane qui ont été récompensées.