Les TV locales, fragiles mais prometteuses, aiguisent les appétits

Les chaînes locales aiguisent les appétits : le modèle économique de ces petites structures reste encore à trouver mais les groupes Altice et Vià ont déjà commencé à se partager la France.

Le groupe Altice, propriétaire de BFMTV, se déploie région par région, appliquant les recettes de la chaîne News 12 qu'elle possède à New York.

Lancée fin 2016, la chaîne d'info locale en continu BFM Paris attire environ 500.000 téléspectateurs par jour. Elle se lance mardi à Lyon, sera bientôt à Lille et négocierait à Strasbourg.

Le réseau Vià regroupe de son côté une vingtaine de chaînes, diffusées sur le canal 30 des box et souvent sur la TNT, de TéléPaese en Corse à Tébéo en Bretagne en passant par ViàMirabelle (Lorraine) et ATV Martinique.

Fondée en 2018, l'alliance compte réunir au total 30 chaînes locales d'ici à 2020 sur la cinquantaine que compte le pays. Les chaînes du réseau Vià vont en outre lancer une matinale commune à l'automne, préparent un jeu présenté par Julien Lepers et comptent mieux valoriser leurs écrans publicitaires.

Dans le sud, c'est la chaîne de télévision Azur TV qui a retenu l'attention du milliardaire Iskandar Safa, peu après son ouverture vers le Var et la Provence. Et de nombreux groupes de presse locale possèdent ou ont des parts dans des chaînes, à l'image du groupe Sud Ouest avec TV7 Bordeaux.

"On a envie d'innover dans ce secteur car la période s'y prête", a souligné Alain Weill, PDG d'Altice France, au lancement de BFM Lyon. "Les progrès technologiques et l'évolution du modèle économique permettent d'envisager une télévision locale à succès".

Ces groupes s'investissent car "il y a un fort intérêt pour les territoires, les +gilets jaunes+ l'ont montré récemment", fait valoir Christophe Musset, cofondateur du réseau Vià et président du groupe Médias du Sud (ViàOccitanie). "A l'inverse de Colbert, on pense que tout émerge du local".

- Une économie fragile -

L'économie de ces chaînes reste pourtant "à façonner", décrit Fabrice Schlosser, coprésident de Locales.tv, l'association qui les représente.

Ces petites structures aux formats très variés vivent de la publicité mais aussi de contrats avec les collectivités territoriales. Elles présentaient un chiffre d'affaires cumulé de moins de 93 millions d'euros en 2017, en hausse de près de 10 millions d'euros sur un an, selon un rapport du CSA.

"Les chaînes locales ne sont pas toutes déficitaires, mais elles restent fragiles", prévient Roch-Olivier Maistre, le président du CSA, qui suit le secteur de près car il "contribue au pluralisme".

Dans les rédactions, les coûts de production ont été "divisés par deux en vingt ans", décrit Christophe Musset. Sur BFM Lyon Métropole, les présentateurs assurent eux-même la réalisation de leurs directs, commandant leurs caméras et lancent leurs reportages. Et les reporters tournent au téléphone portable.

"L'offre des chaînes est montée en puissance ces dernières années, le marché arrive à maturité", souligne Guy Détrousselle, directeur du pôle local de Médiamétrie. 1,3 million de téléspectateurs, dont le profil correspond plus ou moins aux lecteurs de la presse régionale, regardent chaque jour en moyenne une des 30 chaînes locales mesurées par l’institut.

Internet a également permis à ces chaînes de toucher un public plus jeune avec leurs vidéos sur l'info de proximité.

- "De la place pour tout le monde" -

"BFM joue une bonne carte, il y a de la place pour tout le monde", opine Christophe Musset chez Vià. Le marché publicitaire local était jusqu'ici "préempté par les journaux locaux et les radios", avec 100 millions d'euros seulement pour la TV sur un gâteau de 2,6 milliards, décrit le dirigeant. Mais il pourrait favoriser des grands groupes avec des régies centrales, à l'image de ce qui existe dans la radio.

La future loi sur l'audiovisuel pourrait débloquer par ailleurs de nouvelles ressources publicitaires en autorisant les annonceurs à mieux cibler les téléspectateurs selon leur géolocalisation.

L'intérêt pour l'information locale a aussi favorisé les audiences de France 3. Du côté du leader public de l'info locale, "on est serein, mais on ne lâche rien", souligne Laurence Mayerfeld, la directrice du réseau. La chaîne, qui teste l'emploi des smartphones, a aussi lancé des matinales communes avec la radio France Bleu, qui après Nice et Toulouse s'étendront en septembre à Lille et Guéret.