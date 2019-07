Les vacanciers européens dans les embouteillages ce week-end

(Belga) Il faudra s'armer de patience sur la route des vacances ce week-end, annoncé rouge dans le sens des départs, selon les prévisions de Touring communiquées lundi. Le rouge sera de mise non seulement en Belgique mais aussi dans la majeure partie de l'Europe.

Le rouge colorera les routes belges vendredi à partir de midi et samedi matin. Si le soleil décide de pointer le bout de son nez, des files sur la E40 vers la Côte et la E411 vers les Ardennes sont à prévoir. Dimanche soir, la circulation sera dense, avec des risques de files vers l'intérieur de la Belgique, surtout sur la E40 Ostende-Bruxelles. En Europe, le trafic sera déjà difficile vendredi en Allemagne, en Suisse et en France (orange). Les environs de Paris sont classés rouge vendredi dès midi et samedi. Samedi, il sera très difficile de circuler dans la majeure partie de l'Europe en direction du Sud, de ses grillons et de ses plages. Les points noirs traditionnels seront bouchés entre 08h00 et 16h00, surtout en Suisse, avec des embouteillages prévus au tunnel du Saint-Gothard à partir de l'aube. Dimanche sera le meilleur jour de départ, classé vert dans la plupart des régions en France mais orange en Allemagne et Suisse. Dans le sens des retours, une circulation dense avec risque de bouchons est prévue samedi en France et en Suisse. Dimanche, le trafic sera dense mais fluide. (Belga)