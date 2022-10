Les ventes de Recticel ont continué à augmenter au troisième trimestre

(Belga) La société Recticel, spécialisée dans les solutions d'isolation, a enregistré 153,5 millions d'euros de ventes au troisième trimestre contre 107,6 millions à la même période l'année dernière, soit une hausse de 42,7%, indique-t-elle vendredi. La vente de sa division Engineered Foams devrait être bouclée au début de l'année prochaine.

Depuis le début de l'année, les ventes nettes sont passées de 337,2 millions d'euros en 2021 à 427,9 millions d'euros en septembre 2022, une progression de 26,9%. Le marché européen de la construction s'affaiblit et traverse toutefois un contexte "extrêmement difficile" avec une inflation élevée, commente le CEO Olivier Chapelle. "Au cours du troisième trimestre, les volumes ont été légèrement inférieurs à ceux de 2021." La société ajoute que la finalisation de la cession de sa division Engineered Foams à Carpenter est attendue au plus tard au premier trimestre 2023. En décembre dernier, elle avait annoncé la signature d'un accord contraignant avec le fabricant américain de mousses de polyuréthane pour un montant de 656 millions d'euros. Recticel prévoit un ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté situé entre 60 et 65 millions d'euros pour l'ensemble de l'année 2022. La société a fortement évolué au cours de l'année. Pour éviter une reprise hostile du groupe autrichien Greiner, elle s'est concentrée sur ses activités d'isolation. Elle a d'ailleurs repris le producteur slovène de panneaux isolants Trimo. (Belga)