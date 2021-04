Les ventes de smartphones ont explosé au premier trimestre

(Belga) Les ventes de smartphones dans le monde ont fortement augmenté entre janvier et mars, selon une étude publiée mardi par Strategy Analytics, en raison d'un phénomène de rattrapage et d'une forte montée en puissance de la Chine et de la 5G.

Selon le cabinet de recherche, 340 millions d'appareils ont été livrés au cours des trois premiers mois de l'année, soit une croissance de 24% par rapport à la même période l'an dernier. La pandémie et ses conséquences économiques avaient poussé de nombreux consommateurs à repousser l'achat d'un nouveau smartphone en 2020, faisant baisser le volume global de ventes. Mais au premier trimestre 2021, la forte demande de la part des consommateurs possédant des appareils vieillissants ainsi que la mise en avant de la technologie 5G par les fabricants chinois ont dopé le marché. "Le marché des smartphones en Chine a connu un trimestre sensationnel grâce au succès des produits 5G dans les diverses catégories de prix", note Linda Sui de Strategy Analytics, qui souligne la hausse de 35% des ventes d'appareils en Chine. "La pénurie de semi-conducteurs et les contraintes du côté de l'offre n'ont pas eu d'impact majeur au premier trimestre sur les cinq plus grosses marques, mais elles ont été et resteront selon nous une source d'inquiétudes pour les plus petits vendeurs", ajoute Mme Sui. Le groupe sud-coréen Samsung domine le classement des ventes mondiales, avec 23% des parts de marché, suivi d'Apple (17%), puis des marques chinoises Xiaomi (15%), Oppo (11%) et Vivo (11%). Samsung a vu ses livraisons de smartphones augmenter de 32% en un an grâce notamment au lancement de sa nouvelle série Galaxy A et au succès de sa série Galaxy S21, note Neil Mawston, le directeur exécutif de Strategy Analytics. Les ventes d'Apple ont, elles, progressé de 44% par rapport au premier trimestre dernier. "La forte dynamique derrière la série des iPhone 12 munis de la 5G s'est poursuivie sur de nombreux autres marchés", indique M. Mawston. (Belga)