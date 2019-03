Les vols seront suspendus mercredi de 8h à 10h à l'aéroport de Charleroi

(Belga) Le trafic aérien sera à nouveau à l'arrêt au-dessus de l'aéroport de Charleroi (BSCA), mercredi matin entre 8h et 10h, a annoncé skeyes (ex-Belgocontrol), l'entreprise publique chargée du contrôle du trafic aérien.

Skeyes est confronté depuis plusieurs semaines à un conflit social après le dépôt d'un préavis de grève par la CSC et le syndicat libéral. Les tensions tournent notamment autour de l'organisation et de la charge de travail. Une rencontre était en cours mardi soir entre la direction et les syndicats. (Belga)