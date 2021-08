Les talibans annoncent une "amnistie générale" pour tous les fonctionnaires d'Afghanistan

Les nouveaux dirigeants du pays en guerre depuis des décennies promettent une nouvelle fois qu'ils ne comptent pas mettre l'Afghanistan à feu et à sang. Les talibans ont annoncé mardi une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État, les appelant à retourner au travail, deux jours après avoir pris le pouvoir en Afghanistan, grâce à une offensive éclair. "Une amnistie générale a été déclarée pour tous (...), donc vous devriez reprendre vos habitudes de vie en pleine confiance", ont indiqué les talibans dans un communiqué.

Lorsqu'ils dirigeaient ce pays, entre 1996 et 2001, les talibans avaient cependant imposé leur version ultra-rigoriste de la loi islamique. Ils ont maintes fois promis que s'ils revenaient au pouvoir, ils respecteraient les droits humains, en particulier ceux des femmes, en accord avec les "valeurs islamiques".



Mais dans les zones nouvellement conquises, ils ont déjà été accusés de nombreuses atrocités : meurtres de civils, décapitations, enlèvements d'adolescentes pour les marier de force, entre autres.



Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, "particulièrement préoccupé par l'avenir des femmes et des filles, dont les droits durement acquis doivent être protégés", a appelé toutes les parties au conflit à "la plus grande retenue".