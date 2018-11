Librairies: Le Furet du Nord s'apprête à racheter Decitre

Le groupe de librairies Le Furet du Nord, historiquement implanté dans le nord de la France, a indiqué mercredi être entré en "négociation exclusive" avec son concurrent rhône-alpin Decitre, dont il espère finaliser le rachat d'ici à la fin de l'année.

Interrogé par l'AFP, le groupe Decitre a "confirmé ces négociations de reprise" révélées par le magazine professionnel Livres Hebdo. "Les noms des deux enseignes devraient être conservés", a ajouté Decitre sans souhaiter apporter plus de commentaires

Le groupe nordiste a quant à lui repris sur Twitter l'information de l'hebdomadaire spécialisé auquel il avait confirmé son projet.

Le Furet du Nord, qui compte 20 magasins, principalement dans le nord mais aussi en région parisienne et depuis février en Belgique, poursuit ainsi son extension territoriale avec cette reprise qui lui permettra de s'implanter en Rhône-Alpes, région dont il était jusqu'ici absent.

Créé voici plus de 100 ans, en 1907 à Lyon, Decitre compte onze librairies, dont neuf en Rhône-Alpes, une en Ile-de-France, à Levallois, et une en Bourgogne, à Crêches-sur-Saône. Le groupe détient également un site de vente en ligne et reste très présent sur le marché des ventes aux collectivités.

Le groupe a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros, dont 24 millions dans le livre.

Détenu par le fonds d'investissement parisien Vauban Partenaires, Le Furet du Nord affichait en 2017 un chiffre d'affaires de 82 millions d'euros, dont 52 millions réalisés avec le livre.