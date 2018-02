Lidl ouvre 3 nouveaux magasins à Bruxelles rien que ce mois-ci... et c'est loin d'être fini

Lidl compte investir 35 millions d'euros en région bruxelloise et y ouvrir trois nouveaux magasins en région bruxelloise (Schaerbeek, Molenbeek et Anderlecht), ainsi que transformer et agrandir son magasin de Berchem-Sainte-Agathe. Soixante-cinq nouveaux emplois seront ainsi créés, annonce mardi l'enseigne de grande distribution allemande.

Lidl s'est résolument inscrit dans une stratégie de croissance ces dernières années en Belgique, avec la volonté d'accroître sa part de marché. Cela se traduit, à Bruxelles, par l'ouverture de trois nouveaux points de vente au cours du seul mois de février.



Plus précisément, Lidl a triplé la surface de vente de son magasin de Berchem-Saint-Agathe, qui devient le plus grand de l'enseigne dans la région de Bruxelles-Capitale.



L'entreprise va ouvrir mercredi un quatrième commerce à Molenbeek-Saint-Jean, qui s'inscrit dans un projet mixte prévoyant également la construction de 21 nouveaux appartements.



A Schaerbeek, Lidl ouvre fin de semaine son second magasin.



Enfin, un projet mixte est en cours de réalisation sur l'emplacement de l'ex-garage Renault à Anderlecht. Un magasin y est prévu, dont l'ouverture interviendra en octobre, ainsi que 19 nouveaux appartements.



Sur l'ensemble de la Belgique, le discounter allemand ambitionne d'ouvrir chaque année 10 nouveaux magasins et d'en rénover 10 autres. D'ici à la fin 2020, Lidl veut recruter 1.500 nouveaux collaborateurs.