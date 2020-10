Liege Airport reconnu "meilleur aéroport cargo au monde" en 2020

(Belga) Liege Airport a reçu le titre du meilleur aéroport cargo au monde pour l'année 2020 lors de la 36e édition des "Air Cargo News Awards" qui s'est tenue jeudi soir, a annoncé vendredi l'aéroport wallon.

Dans la catégorie "Meilleur Aéroport cargo au monde pour l'année 2020", Liege Airport était nominé aux côtés d'Amsterdam Airport Schiphol, Anchorage International Airport (USA), Brussels Airport Company et Hong Kong International Airport. "C'est une récompense exceptionnelle qui salue une année qui nous a vu relever de multiples challenges. Ceux-ci sont bien évidemment liés à notre rôle de maillon essentiel dans la gestion de la crise sanitaire, à notre position d'aéroport santé mais également à la flexibilité de nos équipes qui ont pu répondre aux attentes et aux inquiétudes de nos clients", se réjouit Luc Partoune, CEO de Liege Airport, cité dans un communiqué. La qualité de ses opérations et la situation géographique de l'aéroport wallon ont également amené le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies à le choisir comme une de ses plates-formes logistiques mondiales. Depuis le mois d'avril dernier, Liege Airport assure ainsi la livraison de matériel médical et humanitaire destiné aux pays en développement. (Belga)